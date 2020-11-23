В результате пожара пострадал ещё и 59-летний мужчина.

Ночью 23 ноября в 1:46 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре в Судогодском районе. В деревне Торжково горела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных пламя охватило полностью всё строение. Возгорание было ликвидировано на площади 24 квадратных метра. Пострадал 59-летний мужчина, погибла 84-летняя женщина.К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливает причину пожара.