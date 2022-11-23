Заместителем прокурора Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего...

Заместителем прокурора Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заведующего неврологическим отделением горбольницы № 4.Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия и подделка официального документа с целью облегчить совершение другого преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В апреле в отношении врача был проведен «оперативный эксперимент». Призывник попросил доктора оказать помощь в получении отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и в последующем получении военного билета. Тот согласился за 70 тыс рублей. И изготовил необходимые документы с использованием поддельной печати московской больницы. А также дал инструкции, что говорить на призывной комиссии. В итоге призывник получил отсрочку от прохождения военной службы и был направлен на обследование в то самое отделение больницы, которое возглавлял обвиняемый.Дело будет рассматривать Фрунзенский райсуд.Фото https: //www.pxfuel.com/