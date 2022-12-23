Обзор соцсетей Владимирской области: новогоднее чудо для бойцов и антирейтинг сугробов Все дороги...

Обзор соцсетей Владимирской области: новогоднее чудо для бойцов и антирейтинг сугробовВсе дороги ведут в сеть. Чем делились пользователи региона на уходящей неделе? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге Марии Платанюк.Гуманитарный груз от ...бабушек, новогоднее чудо для бойцов, антирейтинг сугробов и гонки на ватрушках. Важное сетевое в одном обзоре - прямо сейчас.Но начнем с невероятно трогательного видео из Гусь-Хрустального. Пожилые жительницы города собрали свой груз бойцам от нашего региона. "Храни Вас Бог", пишут бабушки из Гусь-Хрустального. Бойцам они отправили сладости, напекли хворост и печенье, насушили яблок, отправили домашние закрутки, собрали медикаменты.- Решили сделать акцию "Бабушки Гусь-Хрустального". Потому что у каждого солдата есть своя бабушка. Почитав это, каждый вспомнит свою бабушку, которая его любит. И надеется, что вы, ребята, вернётесь живыми и здоровыми.В Гусь-Хрустальном посылки для ребят собирают даже школьники. С теплотой и заботой. Этими кадрами делится администрации хрустальной столицы России.Роман Кавинов, вице-спикер регионального парламента - о перебазировании наших мобилизованных в зону СВО. На отправке он побывал вместе с генерал-майором Владимиром Золотухиным. Пожелание от земляков - с честью выполнить свой долг и вернуться домой.Депутат Законодательного собрания Дмитрий Рожков на своей странице рассказал о поездке в Белоруссию. Вместе с начальником управления по работе с обращениями граждан Сергеем Наумовым он встретился с нашими военными. Бойцам передали посылки и письма со словами поддержки.Владимирцы пересматривают и ролик "Письмо Деду Морозу из Донбасса". У этого видеопослания почти 7 тысяч просмотров. Именно об этом мечтают дети Донецка и Луганска.А Народный фронт поделился роликом о настоящем предновогоднем чуде. Вся страна объединилась, чтобы подарить праздник на передовой. На Самбекских высотах Дед Мороз и Снегурочки вручили бойцам подарки, закупленные на средства новогоднего сбора ОНФ. Дарили ружья-антидроны, прицелы, тактические медицинские рюкзаки, машины высокой проходимости.В клубе «4WD Владимир» - время помогать! Зимний сезон открыт. Ребята на внедорожниках вытаскивают из сугробов скорые. А иногда такси. Вот эвакуация с самого низа улицы Сосенской. Зимний экстрим на владимирских ландшафтах.Героем сетей стал и владимирец Геннадий Максимов, который несколько раз в неделю чистит хоккейную площадку в микрорайоне Энергетик.Администрация Владимира - о горячем коммунальном сезоне. Как отмечают в мэрии, в городе - вал обращений по уборке. И каждое, уверяют в отделе по работе с соцсетями, принято в работу.Антирейтинг сугробов - во всех пабликах. Вот остановка «Улица Погодина». Уберите эту гору, пишут люди. А это уже Суздаль. В местном паблике Восточную назвали Улицей забытых людей. А это Александров. На Институтской и Первой Лесной завалы снега. Пешеходам удалось пробить тропу, в отличие от водителей. Такая же ситуация и в Казарменном переулке.Также в «АлексАвтоЛайф» - сигнал SOS с улицы Горького. Там на неделе провода упали прямо на дорогу. И вновь о мусоре - вот такую площадку зафиксировали пользователи на улице Королёва в Александрове. В дополнение - и Сосновский переулок.Под бдительное око камер во Владимире попал и лихач за рулём пассажирского автобуса. Ролик, размещенный в группе "Про Транспорт", посмотрели свыше пяти тысяч человек. Красный сигнал светофора не смутил водителя. Информацию по этому факту уже передали перевозчику, пишут в комментариях.«Судогда ТВ» напоминает об ответственности за нелегальную рубку ёлок и рассказывает о уборке опасных деревьев вдоль дороги в посёлке Андреево.Дополнит сетевую картину ролик "Обычный день в России". У него свыше 11 тысяч просмотров. Смотрим вместе. Это видео сообщество "Россия - это я".Спортивный декабрь в «Подслушано в Гусе». На хоккейном корте спортшколы имени Паушкина прошли новогодние старты "Тюбинг-драйв". Зажигательные гонки на ватрушках.Как сообщает Константин Фролкин, все участники снежных состязаний получили подарки от Деда Мороза.А напоследок милоты пост. Встречаем год Кота-Кролика. И загадываем самые заветные желания.Ваших фото и видео мы ждём в нашей редакции. Наш девиз неизменен: «Вести Вместе!». До встречи.