Какая поддержка ему требуется и как пандемия повлияла на предпринимателей, рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Иван Аксёнов.

Семейный бизнес в 33-м регионе, чем он отличается от обычного предпринимательства? Какая поддержка ему требуется и как пандемия повлияла на предпринимателей в целом? Об этом в интервью Вестям рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Иван Аксёнов.