Какая поддержка ему требуется и как пандемия повлияла на предпринимателей, рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Иван Аксёнов.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2021-semejnyj-biznes-v-33-m-regione.html" target="_blank">Семейный бизнес в 33-м регионе</a> - Какая поддержка ему требуется и как пандемия повлияла на предпринимателей, рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Иван Аксёнов.
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2021-semejnyj-biznes-v-33-m-regione.html]Семейный бизнес в 33-м регионе[/url] - Какая поддержка ему требуется и как пандемия повлияла на предпринимателей, рассказал Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области - Иван Аксёнов.