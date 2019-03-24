В день тишины накануне выборов украинского президента один из телеканалов планирует заполнить сетку вещания шоу с участием одного из кандидатов. Проекты Владимира Зеленского Квартал, Рассмеши комика, ЧистоNews будут идти в течение субботы, 30 марта.

В "день тишины" накануне выборов украинского президента один из телеканалов планирует заполнить сетку вещания шоу с участием одного из кандидатов. Проекты Владимира Зеленского "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNews" будут идти в течение субботы, 30 марта, сообщила на своей странице в Facebook журналист издания "Новое время" Кристина Бердинских.Помимо комик-шоу в субботу будет показан и документальный фильм "Рейган". Закадровый голос принадлежит также Зеленскому. К тому же прослеживается непрозрачный намек на актерское прошлое 40-го президента США. Бердинских назвала такой "день тишины" "очень громким".Согласно закону "О выборах президента Украины", предвыборная агитация кандидатов заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. В комментариях пользователи отметили, что на этих выборах "кандидаты вредят себе больше, чем их оппоненты" и посоветовали другому кандидату — Петру Порошенко — для привлечения внимания закрыть в "день тишины" кондитерские магазины "Рошен".Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.