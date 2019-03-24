Американский президент Дональд Трамп нарушил свое молчание в Твиттере, длившееся непривычно долго - целых 36 часов. Доброе утро! Хорошего дня! - написал президент. Затем Трамп, проводящий выходные в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, как и днем ранее, отправился в принадлежащий ему гольф-клуб.

Американский президент Дональд Трамп нарушил свое молчание в "Твиттере", длившееся непривычно долго — целых 36 часов. "Доброе утро! Хорошего дня!" — написал президент. Затем добавил: "Сделаем Америку снова великой!"Good Morning, Have A Great Day!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.Позже Белый дом сообщил, что Трамп, проводящий выходные в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, как и днем ранее, отправился в принадлежащий ему гольф-клуб.По словам заместителя пресс-секретаря президента Хогана Гидли, в Белом доме до сих пор не проинформированы о содержании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США. Как сообщают американские СМИ, помощники Трампа призывают его проявить благоразумие и не делать официальных заявлений до публикации хотя бы основных положений этого доклада. Необычное для себя молчание в "Твиттере" президент США соблюдает с момента появления информации о завершении расследования Мюллера, передает ТАСС.В интервью телеканалу Fox News, снятом еще перед выходными, Трамп заявил: он ожидает, что генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр, "очень умный и уважаемый человек", поступит с докладом Мюллера "справедливо". Само расследование, длившееся два года, Трамп назвал нонсенсом и охотой на ведьм, добавив, что подобное не должно повториться ни с одним президентом США.Никаких дополнительных обвинений против кого-либо спецпрокурор Мюллер выдвигать не собирается, заявил ранее источник в Минюсте США. По словам Трампа, не было ни сговора с Россией, ни препятствия правосудию, но его оппоненты говорят: "Подождите, сговора не было, это выдумка, но он мешал правосудию тем, что боролся против выдумки".При этом глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф в эфире телекомпании ABC не исключил процедуры импичмента президента Трампа. Конгресс должен будет рассмотреть вопрос о применении процедуры импичмента, если в докладе Мюллера будут "неопровержимые доказательства преступной деятельности со стороны президента", уточнил Шифф.