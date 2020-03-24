Эти выходные выдались в Италии очень непростыми. 21 марта было зафиксировано 800 погибших, а 22 марта — 650. Примерно каждый час в стране умирало 40 человек. В итоге, на Апеннинах насчитывается почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв составило 5470 человек.

Эти выходные выдались в Италии очень непростыми. 21 марта было зафиксировано 800 погибших, а 22 марта — 650. Примерно каждый час в стране умирало 40 человек. В итоге, на Апеннинах насчитывается почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв составило 5470 человек.Такие данные привела в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Италии Ася Емельянова."По демографическим показателям, Италия — страна пожилых людей. И лишь 1% пациентов среди скончавшихся — это люди до 50 лет. 70% — мужчины, у половины из них 2-3 патологии, среди них болезнь дыхательной системы. По мнению специалистов, в наиболее тяжелых случаях больные являются курильщиками", — пояснила Емельянова.В Италии приостанавливают работу практически все предприятия."Накануне после совещания с профсоюзами премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал еще один декрет, по которому несрочным производствам дали три дня на остановку", — отметила собкор.Кроме того, по словам Емельяновой, теперь уже во всех городах Италии военные встали на проверку на блокпосты. Только в Риме в эти выходные было 120 пунктов проверок.Между тем, как подчеркнула Ася Емельянова, в стране очень много заявлений о выходе из дома без уважительной причины: "Потому что римляне, конечно, попытались сбежать на дачи, в летние дома в горах или на море. И все это несмотря на то, что карантин разрешен только по месту прописки".Что касается помощи Италии, то кроме России, ей помогают еще несколько стран."Есть надежда, что в аптеках скоро появятся маски. 1500 масок приедет из Египта, 40 миллионов — из Индии. 200 миллионов масок в день обещает поставлять Китай", — сообщила собкор ВГТРК.Вместе с тем, как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, итальянцев ожидают тяжелые испытания, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не достигла своего пика, а число инфицированных граждан будет расти.Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв.