В конце февраля в поселке Мезиновский из-за низких температур промерз водопровод. Как установила прокуратура, поселок Мезиновский Гусь-Хрустального района держался в морозы без

В конце февраля в поселке Мезиновский из-за низких температур промерз водопровод. Как установила прокуратура, поселок Мезиновский Гусь-Хрустального района держался в морозы без водоснабжения 51 час. А все из-за нерасторопности коммунальщиков. Ресурсоснабжающая компания вовремя не начала ремонт, потому что инцидент произошел в выходной день, установили в надзорном ведомстве. Продолжительность перерыва подачи холодной воды в указанные дома