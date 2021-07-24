Переславль на пороге нового научного открытия. Стартовал финальный этап исследования недавно обнаруженных помещений Данилова монастыря. Что надеются найти московские учёные на этот раз, выясняли наши ярославские коллеги.

Переславль на пороге нового научного открытия. Стартовал финальный этап исследования недавно обнаруженных помещений Данилова монастыря. Что надеются найти московские учёные на этот раз, выясняли наши ярославские коллеги.Перед установкой — измерение. Точность — практически до миллиметра.Наталья Окатьева, старший научный сотрудник ФИАН, ведущий эксперт МИСИС, кандидат физико-математических наук:- Необходимы точные расстояния от детектора до ближайших стен в помещении.Детекторов девять, четыре в подвалах Церкви Всех Святых, столько же — в храме Похвалы Богородицы. И еще один на чердаке для контрольных измерений. Это уже второй этап изучения подземных помещений Данилова монастыря. В июне московские специалисты обнаружили неизвестные помещения.Наталья Полухина, доктор физико-математических наук, ведущий эксперт НИТУ "МИСиС", главный научный сотрудник ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН, научный руководитель проекта:- Мы увидели пустую комнату за этой стеной, мы увидели какие-то проемы. Окно это или дверь, мы пока не понимаем, но этот анализ сейчас продолжается. Есть одно направление, которое нас очень интересует. Оно показывает под землю, на лужайку - от церкви Похвалы, к церкви Всех Святых. И мы надеемся, что это и будет тот самый подземный ход, который, по легенде, существовал.Метод изучения интересный и очень точный. Он основан на способности мюонов — мельчайших космических частиц — проникать сквозь стены, скалы и грунт. Детекторы их улавливают, для этого внутри — пластинка с бромидом серебра в желатине.- Это пять слоев фотоэмульсии, толщина каждого слоя - 300 микрон.После проявки, которая займет пару суток, получится практически рентгеновский снимок того, что находится за стеной. Затем результаты привяжут к 3-d модели монастыря. Это самый сложный этап. Помочь с интерпретацией результатов ученым некому, чертежей и планов монастыря не осталось.Игумен Пантелеимон, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря:- Сохранились некоторые летописные, изданные тексты. Какие-то документы хранятся в Ростове, какие-то в Ярославле, но вот еще большой вопрос, в какой степени можно этим документам доверять, потому что зачастую на бумажке одно, а в реальности другое.Всего пара часов — и детекторы установлены. Каждый весит около 10 килограммов — специально для того, чтобы на точность измерений не повлияли колебания воздуха или мимо проходящие люди. Еще два прибора, установленные ранее, ученые забрали с собой для проявки фотопластин. Окончательные итоги изучения подземных помещений Данилова монастыря обещают озвучить уже осенью.