Чтобы скрыться с места преступления с чужой коляской, молодая мама использовала собственного ребенка. К правоохранителям обратился житель Александровского района, который сообщил о

Чтобы скрыться с места преступления с чужой коляской, молодая мама использовала собственного ребенка. К правоохранителям обратился житель Александровского района, который сообщил о пропаже детской коляски, оставленной у здания поликлиники. Сумма ущерба составила 20 000 рублей. Злоумышленницу нашли быстро, она попала под камеры видеонаблюдения. Ей оказалась 25-летняя молодая мама, которой, видимо, позарез понадобилась чужая коляска. Женщина