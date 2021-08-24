В регионе проходит перепись фермеров.

Во Владимирской области переписали 160 тысяч подсобных хозяйств. Лидируют по их количеству Ковровский, Вязниковский, Меленковский и Селивановский районы.Как сообщает Владимирстат, исходя из данных сельхозпереписи формируются программы развития отрасли, а также меры поддержки растениеводства и животноводства.Интересно, что от переписи отказались порядка двух тысяч или 1,2% фермеров. Наибольшее количество в Собинском, Судогодском и Гороховецком районах.За отсутствие подписных листов сельхозорганизации ждут санкции по статье 13.19 КоАП. Итоги кампании подведут в конце 2021 года.