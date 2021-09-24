24.09.2021

2021-09-24 16:35:05

Владимирские студенты-повара приняли участие во всероссийских соревнованиях по кулинарии и сервису

Владимирские



студенты-повара вернулись из Перми со всероссийских соревнований по кулинарии и сервису. Своими рецептами молодые кулинары поделились с Татьяной Воронцовой.



Первые



соревнования в жизни - и сразу Олимпиада. Владимирским студентам Евгению Фомину и Артёму Федотову это испытание запомнится на всю жизнь. Приобретён незаменимый опыт. Теперь ребята и сами "Легенда" – под стать названию конкурса, который прошёл в Перми. 33 регион участвовал в нем впервые. Ответственность такая, что руки тряслись - делятся впечатлениями номинанты.



Артём Федотов, номинант Чемпионата юниоров Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда-2021":



- Перед выходом в бокс очень страшно. Переживаешь. Но когда заходишь, все отпадает... Не на кого уже смотреть.



Пусть это стрессово, но полезно для развития - подхватывает наставник ребят Анди Мартин. За кулинарными баталиями он следил, не отрываясь. И еще неизвестно, кто больше волновался. Но первый опыт своих студентов мастер оценил на "твёрдую четверку". Тем более, что на подготовку ушло меньше двух недель. Отбор участников был тщательным.



Анди Мартин



, мастер производственного обучения:



- Думать долго не пришлось. Собрать текстуры разные, новые форматы. Сейчас модно, чтобы всё хрустело и одновременно было сочным. Пришлось прибегнуть к советам и секретам известных во Владимире шеф-поваров, чтобы было чем удивить легендарное жюри Всемирной ассоциации кулинарных сообществ - ВАКС. Это международный регламент оценки поваров. Что совсем не просто. Студентов оценивали как профессиональных поваров.



Два задания за 2,5 часа. Холодная закуска из птицы и говяжья вырезка с гречкой и белыми грибами. Необходимо было отразить именно русскую кухню. Поэтому владимирская команда в выборе закуски сделала ставку на популярное празднично-ресторанное блюдо времен СССР. Особый вид мясного рулета на желатине. Галантин с сухофруктами и фисташками. Для фаршировки - морковное пюре и аджика. Это необыкновенно вкусное конкурсное блюдо номинанты Чемпионата юниоров предлагают приготовить и в домашних условиях.



Евгений Фомин, номинант Чемпионата юниоров Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда-2021":



- Для галантина нам требуется куриная тушка - бедро и грудка, из которой сделаем муслин, сливки, соль, перец, фисташки, замоченные в кипятке, чтобы снять шкурку, курага и чернослив.



Вот так он выглядит уже в готовом виде. Мясо в пленке отбивалось до ровного пласта. Затем по поверхности распределялись соль, перец, муслин - промолотая куриная грудка с мускатным орехом, а также сухофрукты, фисташки и желатин. Завернутый рулет отваривался в кипятке около 15 минут. В дополнение к блюду - яйца по-шотландски. Звучит впечатляюще, а способ приготовления достаточно прост. Нужны варенное перепелиное яйцо, муслин и панировочные сухари. Ребята используют формочки, но можно просто руками.



- Кладем яйцо в саму формочку, после чего начинаем его сдавливать, закрываем.



Фаршированное яйцо обваливается в сухарях и жарится во фритюре.



- Характерный колер... После чего яйцо готово



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А теперь формируем само блюдо. Охлажденный галантин нарезается широким пластом и покрывается особой панировкой.



- Панировочные сухари, зелень, сыр, и из-за укропа появляется даже ягодный привкус.



На кусочках после панировки не будут видны неровности, а вкус будет восхитительным.



- Выкладываем на сырный майонез.



В качестве гарнира - морковное пюре со сливочным маслом, бадьяном, сливками. На него кладем "шотландское" яйцо, и финальный аккорд - аджика из перца с морковью, чесноком, чили и уксусом в виде кнели.



- Соединением ложек начинаем формировать кнелик.



Необычно, вкусно и, главное, достойно! Вот так выглядела законченная русская закуска перед строгим жюри. Основные секреты, как всегда, в соусах и в сочетаниях несочетаемых, казалось бы, ингредиентов. До победы все же не хватило немного мастерства. Но вывод - как стать легендой поварского дела - сделан.



Анди Мартин, мастер производственного обучения:



- Время, старание, желание, нужны хорошие руки и терпение, о боже, сколько терпения, что и говорить, одна из участниц снялась с участия за 3 дня из-за обострения аппендицита на нервной почве.



В следующем году "Легенда" обязательно должна покориться владимирцам. В планах - взять на конкурс молодого шеф-повара и официанта.



Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. “Вести-Владимир”.