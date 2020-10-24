Внеплановый рейд состоялся в Киржачском районе.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности школьников и снижение уровня аварийности с участием несовершеннолетних.Объектом внимания инспекторов стали школьные автобусы.В ходе проверок инспектор технического надзора Виктор Нечепуренко и инспектор по линии пропаганды БДД Ирина Нефедова напомнили юным пассажирам правила посадки и высадки из автобуса, поведения в салоне автобуса и на остановочном комплексе, продемонстрировали, как быстро и правильно пристегиваться ремнем безопасности.Беседы были проведены с водителями и педагогами, сопровождающими детей в поездках. Автоинспекторы провели инструктажи по Правилам дорожного движения, объяснили, какие ошибки водителей приводят к травмированию пассажиров автобусов, а также проверили, как водители и лица, ответственные за выпуск автобусов, соблюдают требования законодательства.Госавтоинспекторы отметили, что рейд был внеплановым, поэтому подготовиться водителям и сопровождающим к нему было невозможно. Только полная техническая исправность транспорта и ответственный подход к выполняемой работе помогли пройти проверку.