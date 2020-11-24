На телеканале "Россия» стартовала грандиозная историческая премьера. Смотрим вместе новую сагу "Грозный", посвящённую правлению Иоанна Четвёртого. А вот какой след оставил Грозный государь на владимирской земле?

На телеканале "Россия» стартовала грандиозная историческая премьера. Смотрим вместе новую сагу "Грозный", посвящённую правлению Иоанна Четвёртого. А вот какой след оставил Грозный государь на владимирской земле?"Пришла пора явить нашу доблесть на поле боя! Я сам поведу вас на врага! И о победе нашей затрубят на небесах!"Грозный царь. Грозное время. Масштабная историческая премьера телеканала "Россия" - об одной из самых ярких и противоречивых фигур отечественной истории. Иоанн Чётвертый Грозный. Самый обсуждаемый и самый осуждаемый государь. Историческая сагарежиссёра Алексея Андрианова - попытка разобраться в истоках поступков и разгадать тайну личности грозного правителя. Заглянув в лабиринты его души.Ивана Четвёртого вего молодые годы сыграл актёр Александр Яценко, в зрелые- народный артист России - Сергей Маковецкий."Розыск проведи по князю Старицкому, уж не замыслил ли он Смуту..."ИванIVГрозный - великий князь Московский и первый венчанный царь всея Руси. Результат его внешней политики-увеличение территории России почти вдвое.Мудрый правитель, тонкий дипломат и смелый воин. Всё это о Грозном. О его особойроли в отечественной истории говорят и современные учёные. Подчёркивая, рассматривать личность Грозного нужно в «контексте эпохи».Андрей Тихонов, доктор исторических наук, председатель Союза краеведов Владимирской области:- Именно в период 16-ого века, во время правления Ивана Четвёртого, у нас всё-таки сформировалось единое централизованное государство в нашем понимании этого слова. До этого всё-таки это были, в основном, удельные земли, которые так тяготели к Москве и имели возможность уйти от неё. Грозный остановился на физическом устранении своих противников, которые не хотели признавать эту власть.Новая сага- от создателей "Софии" и "Годунова"-успешных исторических ленттелеканала "Россия".Напомним, их съёмки проходили и в нашем регионе.Совершить путешествие во времени-и попасть в годы правления Грозного-можно на владимирской земле. Достаточно приехать в знаменитую Александровскую слободу.Резиденцию Грозного. Отсюдас 1564-ого по 1581-ый он фактически управлял страной. Недаром Александровскую слободу называют "забытой", опричной столицей России.Кстати, в новой картине образ главного опричиникаМалюты(Григория Скуратова-Бельского)воплотил народный артист России Виктор Сухоруков.Это уникальный белокаменный резной портал - вход в домовый храм Иоанна Четвёртого. Фресковую роспись заказывал сам правитель. А это собрание лучших предметов. В Александровской слободе при Грозном была и своя печатная мастерская. В ней были напечатаны уникальная «Слободская псалтырь» и «Часовник». Вся экспозиция "Государев двор"- посвящение Ивану Грозному.Марина Рыбакова, замдиректора по научной работе музея-заповедника «Александровская слобода»:Это реконструкция антрополога Герасимова - бюст Ивана Грозного, который воссоздает подлинный облик первого русского царя. безусловно, уникальный экспонат - поддон подсвечника с единственным изображением опричника.Жестокий тиран или мудрый правитель, тот, что укрепил Россию? Полвека правления Грозного до сих пор вызывает бурные дискуссии и необыкновенный интерес. В том, что Грозный государь становится ближе, уверен и российский писатель Александр Проханов. В декабре прошлого года он приезжал в Александров на открытие памятника Иоанну Четвёртому. Работа скульптора Василия Селиванова украсила-таки набережную реки Серой.Александр Проханов, писатель, публицист, общественный деятель:-Ивана Васильевича Грозного не пускали в историю, 400 лет его выдавливали. Ему не давали почести, на него писали пасквили, страшные обличающие картины, и вот через 400 лет, мы с вами- вы, я , люди, друзья, они пробили эту брешь. И нас пустили к Грозному, а вернее, Грозный к нам вышел.Из опалы,с триумфом он возвращается и на экраны. Новые серии"Грозного" в эфире каждый день в 21.20, сразу после региональных "Вестей",а также на масштабной медиаплатформе "Смотрим" холдинга ВГТРК. Сериал доступен в каждом смартфоне. Смотрим всей страной, а также примеряемшапку Мономаха.Главный символ самодержавия на Руси. Шапку Мономаха можнонайтив официальном Инстаграм-аккаунте телеканала "Россия".Мария Платанюк "Вести-Владимир".