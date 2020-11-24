30 предприятий региона стали участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Одно из них — владимирская компания «Акрилан». Компания, которая занимается производством водных дисперсий полимеров, только начинает работать с Федеральным и Региональным центром компетенций. О перспективах такого сотрудничества — в нашем репортаже.

30 предприятий региона стали участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Одно из них — владимирская компания «Акрилан». Компания, которая занимается производством водных дисперсий полимеров, только начинает работать с Федеральным и Региональным центром компетенций. О перспективах такого сотрудничества — в нашем репортаже.Акрилосодержащие дисперсии производятся непрерывным циклом, поэтому компания «Акрилан» работает в 4 смены. За сутки здесь отгружают до 140 тонн продукции. Производство отличает высокий уровень автоматизации, а изменить технологию крайне сложно. Однако совершенствовать работу можно и нужно, считает генеральный директор компании «Акрилан».Олег Кузин, Генеральный директор ООО «Акрилан»:- Внутрипроизводственную логистику, безусловно, можно совершенствовать постоянно. Это и момент подготовительных операций, есть и вспомогательные операции, и, начиная от закупок сырья. Закупки сырья, складирование правильное.Из-за особенностей производства в компании «Акрилан» выбрали самостоятельную форму участия с привлечением консультантов Федерального центра компетенций. На первой встрече с коллективом представитель ФЦК разъясняет принципы «бережливого производства» и развеивает опасения. Сокращения штата не будет, поскольку нацпроект подразумевает обучение сотрудников и поддержку занятости.Игорь Ушенин, менеджер по управлению изменениями ФЦК:- Многие директора предприятий, которые участвуют в проекте, после 6-ти месяцев реализации пишут на нашем сайте — вы можете зайти посмотреть — замечательные отзывы о том, как изменилась культура производства, как изменилась атмосфера внутри коллектива рабочего, и как различные отделы стали лучше сотрудничать друг с другом.Задача национального проекта - повысить производительность труда и рентабельность предприятий без дополнительныхвложений, за счет перестройки процессов внутри производства.Андрей Догадов, директор АНО «РЦК Владимирской области»:- Участие в национальном проекте предоставляет возможность получить не только государственную консалтинговую поддержку, большое количество обучающих мероприятий, участие в программе «Лидер-ПРО», это поддержка экспортного акселератора, а также возможность получения льготного займа.Такие условия интересны для предприятий: в проекте «Производительность труда и поддержка занятости» активно участвуют 30 владимирских компаний.Юлия Бабаева, председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрация Владимирской области:- Всё, что перед нами поставил Федеральный центр компетенций и Министерство экономического развития — достижение показателей в 2020 году — мы выполнили на 100%. Т.е., вовлекли столько предприятий, сколько от нас ожидала федеральная исполнительная власть.А в руководстве предприятия «Акрилан» уверены: участие в нацпроекте поможет сократить издержки, обучить сотрудников и поднять производительность труда на 30% за 3 года.Наталья Головешкина. Семён Карпов