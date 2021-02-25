Со второй попытки смог почти единогласно пройти одобрение депутатов и отбросить приставку врио. Сегодня Законодательное собрание согласовало Романа Годунина на должность вице- губернатора.

Со второй попытки смог почти единогласно пройти одобрение депутатов и отбросить приставку врио. Сегодня Законодательное собрание согласовало Романа Годунина на должность вице- губернатора.Уже вице-губернатору напомнили про закрытие и будущую рекультивацию александровской свалки, обманутых дольщиков, в том числе в поселке Коммунар, пробках на дорогах и многом другом. Но решили: будет лучше, если Годунин подготовит до конца 2021 отчёт перед депутатами.Ещё один важный вопрос - проблемы с лекарствами для льготников. Прогноз директора облздрава Елены Утемовой неутешительный. Раньше в Белом доме обещали наладить поставки льготных медикаментов с 1 марта. Теперь, из-за срывов торгов и обязательств по поставкам сроки отодвинуты. Максимально все позиции, с учётом проведения повторных торгов, будут закрыты к 1 апреля, пообещала Утемова.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Я не снимаю с себя ответственности, я прихожу лично на все встречи, я не от кого не скрываюсь. Но давайте мы рассмотрим ситуацию которая складывается у правлении здравоохранения области. За год два директора департамента. За год практически три заместителя директора сменились, которые курировали вопросы организации медпомощи и лекарственного обеспечения.)В свою очередь председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв отметил, что Утемова действительно не имеет никакого отношения к принятию решения о реорганизации аптечного склада в Центр по осуществлению закупочной деятельности. Также Киселёв напомнил, что Утемова приступила к работе в самый разгар эпидемии. И в тоже время он не защищает директора облздрава. Возможно, по ситуации с льготными лекарствами будет возбуждено уголовное дело. В свою очередь депутаты предложили решать проблему уже сегодня, объявив в регионе Чрезвычайную ситуацию с препаратами для льготников.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Виновные будут определены и жёстко наказаны. Наша с вами общая задача - помочь департаменту, людям, которые работают действительно, не бездельникам, бездельники оттуда уволились в самый ответственный момент и подставили руководителя. Помочь тем кто работает решить эту проблему. Я уже по Чрезвычайной ситуации дал поручение определить возможно ли что-то сделать, если нет, то готовы максимально помогать.