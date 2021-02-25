Энергетики сделали перерасчет ранее начисленной платы за коммунальную услугу.

Кольчугинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что расчет платы за потребленную электроэнергию жителям одного из многоквартирных домов на территории Кольчугино с середины лета 2020 года осуществлялся как собственникам помещений, расположенных в коммунальной квартире, без учета показаний индивидуальных приборов учета потребленной электроэнергии.Вместе с тем достаточных оснований для признания жилых помещений коммунальными квартирами, установлено не было.В ходе судебного разбирательства АО «Энергосбыт Плюс» добровольно осуществило перерасчет ранее начисленной платы за коммунальную услугу.