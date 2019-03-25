В торжественной обстановке трое иностранных граждан дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

В ОМВД России по Вязниковскому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги гражданина России иностранными гражданами. Уроженцы бывших союзных республик, изъявивших желание стать гражданами России, по очереди зачитали текст Присяги, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы человека, уважать культуру, историю и традиции России.В торжественной церемонии приняли участие руководители территориального органа МВД России а районном уровне, сотрудники отделения по вопросам миграции.С важным событием присутствующих поздравил врио начальника ОМВД России по Вязниковскому району подполковник полиции Сергей Федунов, пожелавший новым согражданам быть патриотами и достойными гражданами государства.Справочно:В соответствии с действующим законодательством с 1 сентября 2017 года при приеме в российское гражданство на иностранных граждан и лиц без гражданства возлагается обязанность приносить Присягу гражданина Российской Федерации. Решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения Присяги.