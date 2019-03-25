Конкурсантам предстояло продемонстрировать высокий уровень знаний не только в области законодательства...

На территории УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошел второй этап конкурса профессионального мастерства за звание «Лучший по профессии». В конкурсе приняли участие более 20 сотрудников, которые стали победителями на первом этапе конкурса в своих территориальных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве.«Данный конкурс профессионального мастерства является формой совершенствования и оценки уровня подготовки к оперативно-служебной деятельности» - отметил начальник 1 отдела 1 отделения УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве Вячеслав Скоркин, а также пожелал победы всем участникам конкурса.Конкурсантам предстояло продемонстрировать высокий уровень знаний не только в области законодательства, но и в медицинской, технико-криминалистической, огневой и физической подготовке.В результате победителем и призерами стали:1 место – инспектор по административному надзору ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы старший лейтенант полиции Ольга Лопанова.2 место – инспектор по административному надзору ОМВД России по району Щукино г. Москвы лейтенант полиции Ирина Гронская.3 место – инспектор по административному надзору ОМВД России по району Зюзино г. Москвы старший лейтенант полиции Ирина Богук.Победитель конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников по организации и осуществлению административного надзора территориальных органов МВД России, который будет проходить в мае месяце текущего года на базе ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина»Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве