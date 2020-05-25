Четыре футболиста испанского клуба Севилья нарушили правила разработанного футбольными властями Испании протокола для возобновления национального чемпионата. Игроки андалусийцев закатили домашнюю вечеринку.

Четыре футболиста испанского клуба "Севилья" нарушили правила разработанного футбольными властями Испании протокола для возобновления национального чемпионата. Игроки андалусийцев закатили домашнюю вечеринку.Речь идет о Люке де Йонге, Лукасе Окампосе, Франко Васкесе и Эвере Банеге. Как сообщает Marca, именно жена последнего и совершила поступок, который и выявил факт нарушения карантина игроками — выложила фотографии в Instagram.Вскоре она их быстро удалила, но было уже поздно — испанские СМИ успели зафиксировать снимки всей компании из примерно 12 человек. В Севилье запрещено одновременное нахождение в частных домах более 10 людей.Провинившиеся футболисты спустя несколько часов после публикации снимков принесли свои извинения, признав свои ошибки.Так, Лукас Окампос в своем Instagram написал: "Приношу свои извинения. Мы допустили ошибку, и нанесли ущерб имиджу клуба. Нам остается только извиниться перед клубом, своими товарищами по команде и общественностью. Мы осознали ошибку, больше такого не повторится".