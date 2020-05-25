Из-за шторма и шквалистого ветра, обрушившихся на западное побережье Австралии, без электричества остались, по меньшей мере, 50 тысяч домов.

Из-за шторма и шквалистого ветра, обрушившихся на западное побережье Австралии, без электричества остались, по меньшей мере, 50 тысяч домов.В наибольшей степени от удара стихии пострадали южные районы штата Западная Австралия, где без электроснабжения оказались порядка 20 тысяч потребителей, передает ТАСС. Энергетики ведут восстановительные работы, большая часть которых будет проведена после того, как шторм завершится.Государственное метеобюро Австралии прогнозирует, что в течение понедельника ветер будет слабеть и к концу дня стихнет, однако на всем юго-западном побережье региона сохранится опасность штормовых приливов и высоких волн.