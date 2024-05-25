В автомобильном топливе обнаружили превышение содержание серы.

Во Владимирской области Роскачество проверило качество бензина на несетевых заправках. У девяти процентов таких заправок замечено повышенное содержание серы.Исследование было спровоцировано жалобами автомобилистов. Однако выяснилось, что закупленный для исследования бензин не принадлежал несетевым АЗС, а процесс получения товара был произведён неустановленными лицами. На данный момент вся информация направлены в правоохранительные органы.