В День пропавших детей «ЛизаАлерт» открывает выставку «Точка» во Владимире. Каждый год 25 мая в...

В День пропавших детей «ЛизаАлерт» открывает выставку «Точка» во Владимире.Каждый год 25 мая в День пропавших детей Поисковый отряд «ЛизаАлерт» организует акции по всей России.Цель - привлечь внимание к проблеме бесследно исчезнувших детей и безопасности.Во Владимире в этот день в Центральном парке культуры и отдыха пройдет выставка-инсталляция «Точка».«… «Точка» - это выставка, которая заденет вас, тронет до слез и резанет по сердцам. Почему Точка? В поисках это всегда начало отсчета. И решений, которые могут менять будущее. Точка - это апофеоз надежды, это наше «Найден. Жив»…» - поясняют организаторы.Выставка посвящена всем пропавшим детям, которые до сих пор не смогли найти дорогу домой.Она будет работать 25 и 26 мая с 10:00 до 19:00 около центрального входа в парк.Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"