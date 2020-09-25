За время проведения операции полицейскими задержаны 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания и следствия, а также розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, на территории Владимирской области проведен очередной этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск».За время проведения операции полицейскими задержаны 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.В Киржачском районе установили местонахождение и задержали уроженку одного из соседних государств, 1987 г.р., находившуюся в межгосударственном розыске по подозрению в совершении кражи. В настоящее время подозреваемая находится под арестом.В ходе проведения мероприятий на территории государств – участников СНГ установлено местонахождение четырех лиц, разыскиваемых территориальными подразделениями УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к совершению преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, ст. 325 УК РФ, ст. 111 УК РФ.Также в ходе операции было установлено местонахождение 11 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицирована личность одного ранее обнаруженного на территории региона трупа.