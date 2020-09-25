Мемориал в селе Кистыш готовится к открытию в третий раз

Памятник Суворову в селе Кистыш Суздальского района хотели открыть сначала весной, к памятной дате смерти знаменитого полководца. В связи с пандемией нового коронавируса его перенесли, и гости даже приехали, но торжество снова пришлось отложить. И вот 26 сентября уже точно должно состоятся торжественное открытие памятника генералиссимусу. В селе было родовое имение Суворова. Его слава до сих пор жива, ведь он не проиграл ни одного сражения из 60-ти, и при нем границы Российского государства находились под надежной защитой.Памятник создан Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Его атворы - скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, архитектор Константин Фомин.