Она захламила территорию строительным мусором и отходами.

Специалисты Россельхознадзора в очередной раз обнаружили на сельхозугодиях строительный мусор и другие отходы. На этот раз владелец захламил три участка.На имя хозяйки составили предписание с требованием убраться на территории. Вместе с этим ведомство оценило ущерб, нанесённый окружающей среде. Собственнику предложили возместить его в досудебном порядке.«Во время повторной проверки ситуация повторилась. Общая площадь загрязнения составила 0,34 гектара», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.В результате на женщину подали иск в суд, по которому с неё взыскали свыше двух миллионов рублей. Видимо, изрядно удивившись от суммы, она попыталась оспорить наказание, но Владимирский областной оставил вердикт без изменений. Решение вступило в законную силу.