Прокуратура Петушинского района организовала проверку по факту падения строительного крана во дворе жилого дома в Покрове. В надзорном ведомстве подтвердили, что в результате происшествия

Прокуратура Петушинского района организовала проверку по факту падения строительного крана во дворе жилого дома в Покрове. В надзорном ведомстве подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. «Установлено, что ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ» по договору с Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» осуществляло капитальный ремонт кровли многоквартирного дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Напомним,