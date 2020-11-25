Нуждающиеся могут обращаться за помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.

Во Владимирской области продолжается оказание социальной помощи гражданам старше 65 лет в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса. Организована доставка продуктов питания и предметов первой необходимости нуждающимся, в первую очередь – малоимущим одиноко проживающим. В марте-ноябре доставлено более 33 тысяч наборов.Нуждающиеся могут обращаться за помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.Кроме того, в штатном режиме ведётся предоставление социальных услуг на дому. Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тыс. жителей области. В отдалённые населённые пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». С начала года в них приняли участие более 26 тыс. человек.