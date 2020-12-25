Проведены обыски по адресам проживания предполагаемых участников организованной группы на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей...

«Следственным Департаментом МВД России расследуется уголовное дело в отношении группировки, которая специализировалась на распространении крупных партий наркотиков на территории Российской Федерации.Ранее СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 УК РФ, по факту изъятия из автомашины «Хёндэ Соната» свыше 2,7 килограмма наркотического средства гашиш.Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве предоставили в Следственный департамент МВД России оперативные материалы, свидетельствующие о том, что к обороту запрещенного вещества могут быть причастны участники этнической организованной группы. Уроженцы Республики Таджикистан подозреваются в сбыте на территории Москвы и Санкт-Петербурга смеси гашиша и синтетического наркотика, произведенной ими для усиления одурманивающего эффекта.Проведены обыски по адресам проживания предполагаемых участников организованной группы на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.В одном из домов на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Аэрофлот» в Раменском городском округе Подмосковья обнаружено свыше 10,8 килограмма марихуаны и 480 граммов синтетических наркотиков, а также оборудование для их производства и упаковочный материал. По данному адресу задержаны трое активных участников организованной группы, у которых изъято свыше 300 граммов синтетического наркотического средства и 2,8 грамма гашиша, подготовленные к сбыту.Один из сообщников оказал активное сопротивление сотрудникам полиции и скрылся на автомашине «Ауди А6». В тот же день указанный автомобиль найден в кювете на автодороге А-107 (на Московском малом кольце). В нем находилось более 300 граммов синтетики и документы, оставленные злоумышленником.Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было установлено, что скрывшийся фигурант направился в город Санкт-Петербург к своему отцу, который, по оперативной информации, также входил в состав организованной группы. Когда разыскиваемый подъехал на автомобиле на Петергофское шоссе к месту проживания отца, он был задержан полицейскими. При обыске в квартире изъято свыше 46 граммов синтетических наркотиков. Хозяин жилища, ранее судимый за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, также задержан.Еще одна предполагаемая соучастница была задержана оперативниками в городском округе Люберцы Московской области. В ее доме обнаружено шесть граммов героина, 324 грамма марихуаны, а также оборудование, используемое для смешивания наркотических средств.Всего на сегодняшний день задержано шестеро фигурантов, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности наркогруппировки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк