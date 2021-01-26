Стажеры выразили благодарность полицейским за предоставленную возможность узнать много интересного о повседневной работе правоохранителей.

В рамках акции «Студенческий десант» студенты Балакиревского гуманитарно-правового колледжа, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность», посетили ОМВД России по Александровскому району.Ребята познакомились с экспертно-криминалистической службой и работой инспекторов дорожно-патрульной службы. В процессе стажировки студенты смогли увидеть работу сотрудников полиции с другой стороны, узнать, с какими непростыми жизненными ситуациями приходится сталкиваться стражам порядка.Студенты Гороховецкого филиала «Вязниковского технико-экономического колледжа» прошли однодневную стажировку в отделении МВД России по Гороховецкому району. Сотрудники патрульно-постовой службы и ОГИБДД рассказали о своей работе, об основных целях и задачах подразделения, продемонстрировали спецсредства и служебный автомобиль.Уникальную возможность на практике познакомиться с работой полиции студентам Муромцевского Лесотехнического техникума предоставили сотрудники Отделения МВД России по Судогодскому району.Полицейские совместно с членами общественного совета подготовили обширную программу стажировки для гостей, которая оказалась интересной и полезной одновременно. Особый интерес у ребят вызвал профессиональный комплект эксперта-криминалиста, с помощью которого производится дактилоскопическая экспертиза.В Киржаче студенты узнали о работе дежурной части, инспекторов ПДН, участковых, патрульно-постовой службы.Аналогичные стажировки прошли студенты в Кольчугино и Коврове.Стажеры выразили благодарность полицейским за предоставленную возможность узнать много интересного о повседневной работе правоохранителей.