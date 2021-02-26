Скоро в телеэфире!

- После морозов и снегопадов в регион пришли туман и ледяной дождь. Сотрудники ГИБДД призывают быть осторожнее на дорогах, активисты ОНФ выясняют, кто взвинчивает цены на такси.- Транспортные проблемы, раскопки на автостоянке и снежный человек на лавочке - что обсуждали владимирцы в сети на этой неделе?- Из Москвы к Северному ледовитому на скутере. Рекордсмен Книги Гиннеса, мотопутешественник Александр Пересвет сделал остановку во Владимире.Эти и другие материалы корреспонденты "Вестей" готовят к эфиру. Не пропустите в 14.25 на канале "Россия"!