Извлекать пострадавшего водителя фуры из искореженной кабины пришлось спасателям. Серьезное ДТП произошло около двух часов дня на 257 километре М-7 в Ковровском районе. По предварительной

Извлекать пострадавшего водителя фуры из искореженной кабины пришлось спасателям. Серьезное ДТП произошло около двух часов дня на 257 километре М-7 в Ковровском районе. По предварительной информации УМВД, фура Мерседес столкнулась с КАМАЗом. Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Известно только, что большегрузы двигались в попутном направлении. Судя по видео и фото с места происшествия, Мерседес получил серьезные