В воскресенье московский Спартак проведет заключительный матч чемпионата России по футболу. Соперником красно-белых станет Оренбург. Встреча пройдет в Оренбурге.

В воскресенье московский "Спартак" проведет заключительный матч чемпионата России по футболу. Соперником красно-белых станет "Оренбург". Встреча пройдет в Оренбурге.Стало известно, что "Спартак" не сможет рассчитывать на полузащитников Дениса Глушакова и Софьяна Ханни. У обоих футболистов травмы. Также не смогут сыграть с "Оренбургом" полузащитник Фернандо и нападающий Луиз Адриано. Оба игрока пропустят матч из-за перебора желтых карточек."Спартак" занимает четвертое место, опережая на одно очко ЦСКА. Если спартаковцы останутся четвертыми, то они попадают в групповой этап Лиги Европы. Команде, занявшей пятое место, предстоит пройти через квалификационные раунды.