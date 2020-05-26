В России борются с лесными пожарами. По последним данным, возгорания тушат на площади 13 тысяч гектаров. В десятках регионов действует противопожарный режим.

В России борются с лесными пожарами. По последним данным, возгорания тушат на площади 13 тысяч гектаров. В десятках регионов действует противопожарный режим.По данным Авиалесоохраны, сложнее всего обстановка в Красноярском крае. Там лес горит на площади 5 тысяч гектаров. Региональное МЧС просит людей быть аккуратнее с огнем.Сотрудники ежедневно выходят в рейды по частному сектору и дачным поселкам. Нарушителей противопожарного режима штрафуют, с остальными ведут профилактические беседы, отвечая на вопросы жителей, сообщает телеканал "Россия 24".