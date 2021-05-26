Подозреваемый нанес несколько ударов потерпевшей, после чего забрал гаджет и скрылся.

В апреле текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратилась 34-летняя жительница поселка Балакирево, сообщившая о хищении принадлежащего ей телефона. Женщина пояснила полицейским, что распивала спиртное с малознакомым мужчиной. В какой-то момент злоумышленник неожиданно нанес несколько ударов, после чего забрал её телефон и скрылся.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Александровскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В ходе расследования полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность, а затем – местонахождение фигуранта. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Похищенный телефон сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.Санкцией инкриминируемой злоумышленнику статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.