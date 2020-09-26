И вместе с музейщиками будем вспоминать о наших землаках- эмигрантах.

100 лет назад - осенью 1920 года- начался Русский исход. Спасаясь от гибели, после разгрома большевиками армии Врангеля , сотни тысяч русских вынуждены были покинуть родину. ВСМЗ готовит большую выставку к этому событию. И вместе с музейщиками будем вспоминать о наших землаках- эмигрантах.-Открыла ящик стола, и вдруг мы видим, что внутри он весь залит чернилами.Этот стол был найден во Франции, в квартире Ивана Шмелёва. Он стоял на кухне , как и эта посуда. Музейными экспонатами они стали благодаря Светлане Мельниковой,генеральному директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Как она вывезла их во Владимир - отдельная история . Но теперь на столе всё, как при владельце. Перо, очки и бумага.Светлана Мельникова гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Вдруг на полке увидели такую пожелтевшую пачку бумаги. Материалы и документы, написанные рукой Шмелёва, были написаны на такой же бумаге. и не надо быть очень глубоким исследователем, чтобы понять, что это этого времени вещь. И когда я взяла его в руки вот эта бечевочка рассыпалась.Кабинет Шмелёва восстановят по одной фотографии. Музейщики хотят повторить все детали интерьера. На центральном месте будет портрет единственного сына писателя -Сергея. В оригинальной раме, ее буквально собрали по кусочкам. Сергея расстреляли за пособничество Белой армии.Светлана Мельникова гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Ольга Александровна и Иван Сергеевич пытались найти своего сына. И даже обращались к Луначарскому. И в его кабинете всегда висел его портрет с муаровой черной ленточкой.Когда Шмелёв только приехал во Владимир, Серёже не было и пяти лет.Нина Глизница:- В Губернский Владимир Шмелёв приехал весной 1901 года. С женой и сыном они поселились на улице Гагарина, тогда Царицинская. Это была окраина города, и жилье было недорогим. Через несколько лет они переехали в соседний 31 дом. А в 2014 году тут появилась мемориальная доска памяти великого писателя."К солнцу", "Иван Кузьмич", "Гражданин Уклейкин". Во Владимире написаны рассказы , сделавшие его знаменитым. . Именно здесь произошло становление Шмелёва как писателя. Он смог лучше понять русский народ, увидеть настоящую уездную Россию.- Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство.Нина Глизница:- Эти окна выходят на Успенский Собор и пойму реки Клязьма. Такой вид открывался чиновнику Ивану Шмелеву. Вероятнее всего, это окна его кабинета.Раньше - Владимирская казённая палата, сейчас - Владимиро-Суздальский музей - заповедник. Тут Шмелёв работал чиновником особых дел в течение семи лет. В 1908 году писатель с семьёй вернулся в Москву, полностью посвятив себя писательству. Революцию Шмелёв не примет и после смерти сына уедет во Францию. Как ему казалось , навсегда. Спустя сто лет он возвращается.Нина Глизница, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".