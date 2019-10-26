Освободившаяся из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что не ожидала ареста, поскольку была уверена в верховенстве права в Штатах. А в результате попала в СССР, где был бы человек, а статья найдется. Она до последнего не верила, что можно посадить невиновного. И тем более использовать чудовищный перевод ее постов в Twitter в качестве обвинения.

Освободившаяся из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что не ожидала ареста, поскольку тешила себя иллюзией в верховенстве права в Штатах. А в результате попала в СССР, где был бы человек, а статья найдется. Она до последнего не верила, что можно посадить невиновного. И тем более использовать чудовищный перевод ее постов в Twitter в качестве обвинения.Бутину арестовали в 2018 году и приговорили к полутора годам заключения за сговор с целью работы на иностранное правительство. В пятницу ее депортировали. Бутина призналась, что не верила в свое освобождение, пока не села в самолет. Ее уже не раз обманывали, в частности не выпустили под залог, посадили в одиночную камеру, не дали позвонить родителям, несмотря на обещание. А до самолета держали под охраной, еду и воду женщине приходилось выпрашивать. Туалет унизительно просматривался, а ее саму держали в клетке.В тюрьме Бутиной выдали деньги, заработанные за пять месяцев заключения. В месяц ее труд стоил 28,5 долларов, передает РИА Новости.