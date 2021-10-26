Массовое производство препарата можно запустить уже следующим летом.

Владимирская фармкомпания «Генериум» создала назальную вакцину от коронавируса. Об этом в своём аккаунте Вконтакте рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Обсудили с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым что значимого в масштабах страны делается во Владимирской области, а также какое содействие нашим передовым инициативам требуется на федеральном уровне. Ожидается регистрация Минздравом назальной вакцины от COVID-19, которую создала работающая у нас фармкомпания «Генериум». Массовое производство препарата можно запустить уже следующим летом», - написал глава региона.Напомним, что именно владимирские фармацевты разработали первый отечественный экспресс-тест на ковид и на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз вакцины «Спутник V».Справочно:«Генериум»- российская компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением высокоэффективных биотехнологических препаратов. В состав группы входит завод по производству генно-инженерных препаратов и центр разработки генно-инженерных препаратов, а также центр разработки и производства клеточных продуктов. В 2018 году компании была присуждена премия правительства в области науки и техники за разработку препарата для лечения гемофилии. Компания выпускает восемь лекарственных препаратов, один внутрикожный и лабораторные тесты, которые применяются в России и за рубежом, на различных стадиях разработки находится более 30 препаратов, часть из которых не имеет мировых аналогов.