По дороге домой на пожилого мужчину напал злоумышленник и, сбив его с ног, похитил имущество...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 48-летнего москвича по подозрению в ограблении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по Рязанскому району обратился 88-летний местный житель. Заявитель сообщил о том, что на Зеленодольской улице, когда он возвращался домой, сзади к нему подошел неизвестный, сбил его с ног, отобрал телефон, денежные средства в размере 8 тысяч рублей и скрылся в сторону метро.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 48-летнего ранее судимого жителя столицы.Как было установлено, злоумышленник ранее следил за пожилым мужчиной возле банкомата, где последний снимал деньги. После чего проследовал за ним и, выбрав подходящий момент, совершил в отношении пенсионера противоправное деяние. От похищенного телефона злоумышленник успел избавиться, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18