Суздаль попал в топ-10 городов, куда россияне планируют отправиться в новогодние праздники. Самыми...

Суздаль попал в топ-10 городов, куда россияне планируют отправиться в новогодние праздники.Самыми востребованными направлениями остаются Крым и Краснодарский Край - даже в новогоднюю неделю многие, видимо, хотят обойтись без шуб и валенок. В десятку вошли так же Петербург, Великий Устюг, Калининград, Казань и Суздаль.Самая низкая стоимость ночи в отеле в праздники, сообщает ресурс, зафиксирована в Казани. Там можно найти жилье от тысячи рублей на человека. Высокими названы цены в Угличе. Суздаль - в средней ценовой категории.