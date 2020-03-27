Президент России Владимир Путин считает, что странам Большой двадцатки необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления доверия на мировых рынках. С соответствующим заявлением глава государства выступил на саммите G20, который впервые в истории проводится в формате видеосвязи.

Президент России Владимир Путин считает, что странам "Большой двадцатки" необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления доверия на мировых рынках. С соответствующим заявлением глава государства выступил на саммите G20, который впервые в истории проводится в формате видеосвязи.Владимир Путин сообщил, что лидерам "Большой двадцатки" необходимо подумать о создании специального фонда под эгидой Международного валютного фонда. Он будет финансироваться средствами центральных банков, эмитентов валют. Из него члены МВФ смогут заимствовать средства по нулевой ставке на длительный срок.Российский лидер считает, что в настоящее время странам, испытывающим потребности в ресурсах, которых затронули кризисные явления и пандемия, важно обеспечить доступ к финансированию.Российское правительство выделяет 1,2 процента ВВП на борьбу с последствиями коронавируса COVID-19. В таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк.Участники саммита "Большой двадцатки" приняли по итогам совместную декларацию. Об этом сообщили в Кремле.Владимир Путин отметил, что коронавирус обернется для мира более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. По его словам, торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию.На период пандемии коронавируса глава государства предложил ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости. Президент подчеркнул, что нужно создать так называемые "зеленые коридоры", которые будут свободными от торговых войн и ограничений для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, технологий и оборудования. В первую очередь речь идет о странах, больше всего страдающих от вируса.Владимир Путин подчеркнул, что данный вопрос касается жизни и смерти людей. Он имеет чисто гуманитарный характер, потому необходимо такие аспекты "вычистить от всяческой политической шелухи".Президент России высказал мнение относительно того, что Всемирной организации здравоохранения следует направить усилия на выявление скрытых эпидемий коронавируса в государствах, где отсутствует возможность проведения тестирования.Владимир Путин считает, что совместные исследования участников G20 могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств. Кроме того, необходим регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии в странах и об осуществленных мерах.Отрывок выступления Владимира Путина транслировал телеканал "Россия 24".Ожидается, что меры, принятые "Большой двадцаткой", дадут мировой экономике более пяти триллионов долларов. Государства также намерены выделить средства Всемирной организации здравоохранения и призывают сделать то же самое другие страны и международные организации.Саммит "Большой двадцатки" проходил в режиме видеоконференции и был закрыт для прессы. Российский президент подключился из своего кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.