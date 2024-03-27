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<a href="https://33live.ru/novosti/27-03-2024-nerazberixa-s-lgotnymi-lekarstvami-v-oblasti-do-six-por-zhivet-ee-podmetil-i-genprokuror-rf.html" target="_blank">Неразбериха с льготными лекарствами в области до сих пор живет. Ее подметил и генпрокурор РФ</a> - 26 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России глава надзорного ведомства Игорь Краснов рассказал Путину о частых случаях бездействия чиновников при