Об этом рассказали в региональном отделении Центрального Банка России

Об этом рассказали в региональном отделении Центрального Банка РоссииОбщая сумма вкладов жителей Владимирской области превысила 195 миллиардов рублей. Об этом рассказали в региональном отделении Центрального Банка России.В Центробанке отметили, что тенденция накопления денег «на чёрный день» сохраняется - в первом квартале этого года сумма вкладов жителей 33-го региона выросла на 5,1%.Ещё более интенсивную сберегательную модель поведения демонстрируют предприниматели Владимирской области - средства, размещённые в банках бизнесменами региона, выросли на 13%, они составили 4,4 миллиарда рублей.