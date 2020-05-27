Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско приступил к работе и лично проводит тренировочные занятия с игроками команды, несмотря на обязательство находиться на 14-дневном карантине.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско приступил к работе и лично проводит тренировочные занятия с игроками команды, несмотря на обязательство находиться на 14-дневном карантине.Как сообщает Metaratings, для работы со своими подопечными немецкий наставник красно-белых получил разрешение генерального директора клуба Томаса Цорна. Тедеско уже провел несколько занятий с командой в минувшие выходные.В связи с этим стало известно, что именно с Доменико произошел конфликт у полузащитника Аяза Гулиева. Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что 23-летний игрок позволил себе некорректное общение с тренерским штабом. В результате он был переведен во вторую команду "Спартака".Напомним, что накануне футболисты клуба прошли тесты на коронавирус, после чего заселились на базу в Тарасовке. В выходные все футболисты, за исключением Зелимхана Бакаева, приступили к групповым тренировкам.Пресс-служба "Спартака" сообщала о том, что рабочим процессом руководит специалист по физподготовке Владимир Чепзанович, а Тедеско со своими помощниками после возвращения из Германии остались дома на карантин.