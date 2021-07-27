В медорганизациях региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,3 процента из них занято (1570), свободно 270 коек.

В медорганизациях региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,3 процента из них занято (1570), свободно 270 коек.39446 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 183 человека.За сутки умерло 8 больных.Всего за время пандемии погибло 1428 заболевших.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 июля лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 388 случаев заболевания.Фото