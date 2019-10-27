Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев намерен вернуться на ринг. Сорокалетний Лебедев начал подготовку к бою, который пройдет в декабре в Красноярске.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев намерен вернуться на ринг. Сорокалетний Лебедев начал подготовку к бою, который пройдет в декабре в Красноярске.Представитель боксера подтвердил ТАСС, что Денис начал готовиться к возвращению. Лебедев завершил карьеру в июле, но уже через несколько месяцев решил возобновить выступления.Денис Лебедев был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016. На его счету 32 победы (23 нокаутом) и 2 поражения.