В полицию обратилась 87-летняя жительница столицы. Она рассказала, что, выходя из поликлиники, встретила неизвестную женщину, которая убедила, что ее болезни связаны с наведенной порчей...

«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы задержали подозреваемых в совершении кражи у пенсионерки.В полицию обратилась 87-летняя жительница столицы. Она рассказала, что, выходя из поликлиники, встретила неизвестную женщину, которая убедила, что ее болезни связаны с наведенной порчей.Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище. По возвращении домой пенсионерка обнаружила пропажу. Ущерб превысил два миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские уже на следующий день в городе Люберцы задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. При обыске по месту проживания фигурантов изъяты похищенные ценности.Следователем отдела МВД России по Рязанскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы два с половиной года. Имеются основания полагать, что она может быть причастна к подобным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк