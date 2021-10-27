Защитники исторического наследия против. Дом по улице Гагарина во Владимире, которому не менее 150...

Защитники исторического наследия против. Дом по улице Гагарина во Владимире, которому не менее 150 лет, возможно, будет снесен уже в ближайшее время.В двухэтажном доме номер 15, построенном в 70-х годах девятнадцатого столетия, некоторое время жил революционер и поэт Александр Безыменский. Дом является жилым до сих пор. Хотя переселение из аварийного здания было намечено на 2020 год.В мэрии заявляют: на данным момент осталась только одна несъехавшая семья. Для нее уже подобрано жилье и в ближайшее время дом на Гагарина полностью опустеет. Отметим, здание не признано объектом культурного наследия. Окончательное решение по сносу еще не принято.