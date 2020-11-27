Следуя автостопом из Москвы в Чебоксары, фигурант похитил имущество из нескольких частных домов в Ковровском районе.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Чувашии. Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Следствием установлено, что в августе 2018 года, следуя автостопом из Москвы в Чебоксары, обвиняемый остановился в деревне Дроздовка Ковровского района, вычислил частные дома, в которых хозяева в тот момент отсутствовали, и незаконно проник в помещения, чтобы совершить кражи.Предметом преступного посягательства стали электрическая и бензиновая пила, водяной насос, проигрыватель, антенна и прочее имущество. В одном из случаев фигурант, не обнаружив ничего ценного, похитил хранившиеся в доме соления и настойки. Похищенное злоумышленник прятал, планируя в дальнейшем реализовать проезжающим мимо дальнобойщикам. Часть электроинструментов, похищенных из чужого дома, обнаружила в своем жилище одна из потерпевших и сообщила о данном факте в полицию. В ходе следствия имущество было изъято и возвращено законному владельцу.Личность и местонахождение фигуранта сотрудники полиции установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали в конце февраля текущего года в Чебоксарах. На период следствия он был заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.