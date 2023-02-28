Во Владимирской области поставлена задача обеспечить открытость правосудия и повысить доверие к...

Во Владимирской области поставлена задача обеспечить открытость правосудия и повысить доверие к суду присяжных.Во Владимире сегодня подвели итоги работы областной судебной системы за 2022 год.Сергей Шишкин, председатель Владимирского областного суда:- Районными судами удовлетворено 70 процентов требований о восстановлении на работе, почти 90 требований об оплате труда, 85 о защите пенсионных прав граждан и 93 в сфере социального обеспечения.Участниками коллегии стали губернатор региона Александр Авдеев, председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев, главный федеральный инспектор по региону Сергей Мамеев, а также судьи и руководители правоохранительных органов. В своем выступлении председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин отметил значительный рост качества работы судов и доступность судопроизводства для всех слоев населения. Многие показатели судебной статистики значительно выросли. Так, судами области рассмотрено более 280 тысяч гражданских дел, что на 8 процентов выше показателя 2021 года. Подавляющее число дел, которые рассматривали мировые судьи касалось жилищных правоотношений, а также взыскания денег по договорам займа.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Несомненно деятельность судебной системы выступает залогом развития нашей страны как правового демократического государства с высокими социальными стандартами, комфортным деловым и инвестиционным климатом.